Никосия, 9 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Президент Кипра Никос Анастасиадис призвал Турцию пойти на официальный раздел между странами исключительных экономических зон (ИЭЗ), что позволит Анкаре на легальных основаниях участвовать в освоении энергетических ресурсов восточного Средиземноморья. Об этом он заявил 8 апреля, отвечая на вопросы журналистов после завершения церемонии запуска проекта строительства в Ларнаке нового порта и яхтенной гавани.

Николай Сидоров Разделённый Кипр

По словам Анастасиадиса, в предложениях, которые ему привезла из Анкары заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, речь шла не о повышении статуса «оккупированных территорий» Кипра, «а необходимость вовлечения Турции в освоение энергетических ресурсов Средиземноморья».

Никос Анастасиадис «И, конечно же, на это последовал ясный ответ, что никто не мешает Турции иметь право голоса и играть свою роль, если и когда она достигнет договорённостей с Республикой Кипр в отношении разделительных линий ИЭЗ каждой из двух стран».

Напомним, не признающая государственность Кипра Турция оспаривает границы её ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения в зоне газового месторождения у берегов острова без согласия самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Кипра Никос Анастасиадис на прошедшей 8 апреля церемонии дал старт реализации крупнейшего в истории республики инвестиционного проекта — строительства в Ларнаке новой яхтенной марины (пристани) и порта.