Красноярск, , 09:42 — REGNUM В Красноярском крае с 11 апреля начнётся выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, сезон охоты на самцов уток, глухаря, тетерева и вальдшнепа будет открыт с 23 апреля по 10 июня.

На охоте Wikimedia.org

При этом охота будет открыта по группам районов. В частности, одними из первых станут Балахтинский, Ермаковский, Идринский и другие районы, последней — северная часть Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, где охота будет открыта с 1 по 10 июня.

«Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется в течение 30 календарных дней только в закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных местах с первой субботы мая», — отметили в правительстве.

Охота на медведя будет разрешена с 15 апреля по 10 июля в южных и центральных районах края, и с 1 мая по 10 июня – для жителей северных территорий.