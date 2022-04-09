Москва, 9 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди») в своем ТМ-канале прокомментировал фейковую информацию о провокации в Краматорске в пятницу, 8 апреля.

ИА REGNUM Информационная война

«Друзья, к сожалению, должен признать, что информационная война против нашей страны достигает космических масштабов.

Провокациям нет конца, вся западная пресса их с радостью бросается перепечатывать, а телеканалы — снимать и транслировать.

Когда New York Times признали подлинность видео с российскими солдатами, я думал, что небо упадёт на землю. Потому что в стремлении задавить информационно западные медиа до этого были единодушны. Но, кажется, кто-то там начинает понимать, что их очень часто и цинично используют.

К сожалению, наши официальные ведомства не могут никак на это не реагировать, вынуждены вовлекаться и давать опровержения.

Сегодняшний фейк с ударом тактических ракет «Точка-У» в Краматорске, которые украинская сторона называет российскими, вдвойне показательный. Создатели этих материалов циничны, но не умны. Они могут позволить гибнуть мирным жителям из-за старых фотографий с учений России и Беларуси, прикрывая свои же ракетные комплексы. Подробнее об этом здесь.

Это начали не мы, не нам и проигрывать. Не читайте того, чему нельзя доверять. Не смотрите сомнительные ролики в сомнительных каналах. Не пересылайте странные сообщения. Проверяйте всё, что читаете. Не паникуйте.

Только вместе, с холодной головой, трезвым рассудком мы сможем быть полезными для России, поддерживать своего Президента, Правительство и реальными делами помогать своей стране.