Великий Новгород, , 09:36 — REGNUM 8 апреля в Великом Новгороде торжественно открылась Всероссийская акция «Вахта Памяти — 2022». Более 200 участников из 65 субъектов Российской Федерации — руководители региональных отделений, командиры и активисты поисковых отрядов, представители партнерских организаций «Поискового движения России» и органов госвласти собрались на торжественный митингу Новгородского Кремля. С приветственным словом к участникам обратилась Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

«Символично для нас, поисковиков, открывать Всероссийскую акцию «Вахта Памяти» на Новгородской земле. В 1989 году именно здесь состоялась первая Всесоюзная «Вахта Памяти», которая собрала воедино всех неравнодушных, отправившихся в путь Поискового движения, которое шагает по стране уже много лет. Тогда и была моя первая «Вахта Памяти», поэтому для меня это особенно символично. Сегодня мы открываем Вахту Памяти в городе Великий Новгород. Если мы посмотрим по сторонам, то увидим прекрасный, замечательный, старинный русский город, колыбель российской государственности. Но что здесь было в годы войны, как фашисты изгалялись над жителями, над самим городом, над культурными ценностями — страшно себе представить. Мы не должны забывать такие страницы истории, именно поэтому поисковики идут в поля, в болота и леса», — заявила Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

У Вечного огня поисковики возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне, почтили память воинов минутой молчания.

Церемония открытия продолжилась в Новгородской областной филармонии, где с приветственным Президента Российской Федерации к участникам Вахты зачитал губернатор Новгородской области Андрей Никитин:

«На протяжении многих лет Вы занимаетесь исключительно важным благородным делом, участвуете в поисковых экспедициях, обустраиваете воинские захоронения, оказываете действенную помощь ветеранам и их семьям, кропотливо трудитесь в архивах, чтобы установить имена павших защитников Отчизны, чтобы рассказать потомкам о подвиге их дедов и отцов. Подчеркну, Ваша многогранная, востребованная работа неизменно находит поддержку и живой отклик в сердцах людей, в том числе, молодежи», — было отмечено в приветствии.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о серьезном и важном совместном с Поисковым движением пути.

«Я горжусь тем, что как когда-то само Поисковое движение появилось на Новгородской земле, так и сейчас за последние 5 лет много инициатив новгородцев получили свою реализацию на федеральном уровне. Именно здесь, с обсуждения в рамках «Поискового движения «Долина» началась инициатива, которую поддержал наш президент по созданию Федеральной программы по увековечиванию памяти павших. Именно здесь, с Жестяной Горки началась большая работа по увековечиванию памяти мирных жителей, которые без суда были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Именно здесь прошел первый суд, который признал геноцид советского народа по итогам раскопок в Жестяной Горке», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

После этого глава региона пригласил на сцену членов поисковых отрядов Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» для награждения медалью «За вклад в развитие земли Новгородской» и благодарственными письмами губернатора Новгородской области за заслуги и достижения в общественной деятельности.

Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева наградила поисковиков благодарственными письмами Депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации за большой личный вклад в работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества и патриотическое воспитание молодежи.

Также в награждении членов поисковых отрядов принял участие заместитель начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов и вручил им знак отличия Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении» III степени.

О значимости Поискового движения России и патриотическом воспитании молодежи с присутствующими поделился руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

На открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2022» также состоялась передача солдатских медальонов. Так, исполнительный директор регионального отделения Поискового Движения России в Санкт-Петербурге Головин Андрей передал медальон Каликина Николая Ивановича бойцу поискового отряда «Журавли» из Красноярского края. На Родине его передадут внучке солдата.

А председатель регионального совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Ленинградской области Халамов Евгений передал челябинским поисковикам медальон Шерстобитова Владимира Михайловича, который также доставят родственникам солдата.

Мероприятие продолжилось обсуждением поисковиками актуальных проблем и задач, а также передачей опыта и формированием целей на предстоящий период поисковых экспедиций.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот, Правительство Новгородской области, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».