Донецк, , 09:33 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 8 апреля до 09:00 9 апреля, в результате обстрелов ВФУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 64 человека. Об этом 9 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 67 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка.

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