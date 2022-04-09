Донецк, , 09:31 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️09:15 — н.п. Водяное — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 122 мм; ️09:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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