Париж, 9 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Американские власти внимательно следят за ходом кампании по выборам президента во Франции, опасаясь победы лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом 8 пишет издание Politico со ссылкой на представителей администрации США.

Марин Ле Пен

В Белом доме считают, что в случае ее прихода к власти «западная коалиция против России может развалиться», а ряд стран НАТО начнет сомневаться в необходимости членства в альянсе.

Кроме того, США полагают, что успех Ле Пен на выборах стал бы «крупнейшей победой» Москвы на внешнеполитическом поле после начала специальной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Марин Ле Пен заявила, что выступает против поставок оружия Киеву и призывает Францию выйти из объединенного военного командования НАТО. 8 апреля она подтвердила, что поддерживает санкции против России за исключением тех, что касаются экспорта российского сырья.

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