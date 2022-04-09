Окинский район, Бурятия, , 09:30 — REGNUM В Окинском районе Бурятии незарегистрированная группа туристов упала со скалы на горе Мунку-Сардык. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, сообщение об инциденте поступило днём 8 апреля.

Горы Pxhere.com

Позвонивший рассказал, что с горы упали двое, один из которых погиб, второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться. На помощь из посёлка Кырен выдвинулись пятеро спасателей, из Улан-Удэ дополнительно направлено ещё девять человек.

«Поздно вечером спасатели БРПСС добрались до места происшествия, ночью в 23:48, пешим порядком, начали спускать пострадавшего. В районе 05:00 утра пострадавший мужчина был передан сотрудникам скорой помощи. На данный момент турист находится в центральной районной больнице п. Кырен», — отметили в ведомстве.