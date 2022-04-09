Вашингтон, , 09:28 — REGNUM

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Об этом 9 апреля заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, так как продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, провоцируя дальнейшее кровопролитие», — отметил он в интервью Newsweek.

Россия предупреждает, что такие действия опасны, так как направлены против Москвы — они «могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации», добавил он.

Любые поставки оружия с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для вооруженных сил РФ, подчеркнул он.

Украина была переполнена западным вооружением, когда Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие, также заявил посол РФ в США.

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