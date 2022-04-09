Волгоград, , 09:24 — REGNUM Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета дал благотворительный концерт для беженцев из ДНР и ЛНР в Волгограде 8 апреля, передаёт «Первый канал».

Юрий Башмет Kremlin.ru

Концерт прошёл в Центральном концертном зале. В ходе концерта были исполнены струнный секстет Петра Чайковского «Воспоминание о Флоренции», адажио «Ностальгия» Энри Лолашвили и сочинение современного российского композитора Кузьмы Бодрова «Отражения».

Ранее Юрий Башмет дал несколько благотворительных концертов для эвакуированных жителей Донбасса, размещённых в Подмосковье. Дирижёр отметил, что инициатива благотворительных концертов была поддержана Минкультуры РФ и администрацией президента.

«Это не просто моральная поддержка — это подтверждение значимости вообще жизни каждого человека. И поэтому никто их не бросал, и не бросает», — подчеркнул Башмет.