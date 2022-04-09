Киев, , 09:23 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка. Об этом 9 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 9 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 14 811 человек.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике обесточены 60 трансформаторных подстанций и 4 599 бытовых абонентов.

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