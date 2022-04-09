Александровск, Пермский край, 9 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Пермском крае три подростка осуждены за групповое изнасилование женщины. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

Преступление было совершено летом 2021 года. Четверо несовершеннолетних, одному из которых не исполнилось 14 лет, распивали спиртное и затем напали на пьяную 30-летнюю женщину. В итоге по очереди они её изнасиловали.

Спустя некоторое время те же лица совершили такое же преступление повторно в отношении той же жертвы. Суд назначил троим по два года воспитательной колонии.