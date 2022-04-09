Абакан, 9 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 95 пациентов с коронавирусом. Выявлено в то же время 34 новых случая заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или в профилактических целях.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 1 – при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 33 217 случаев заражения коронавирусом.