Москва, , 09:18 — REGNUM О героических действиях командира мотострелковой роты, старшего лейтенанта Артема Фокина во время специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 9 апреля в Минобороны России.

Командир мотострелковой роты, старший лейтенант Артем Фокин Минобороны РФ

Уточняется, что старший лейтенант Фокин обнаружил оборудованные позиции киевских боевиков на подступах к одному из населенных пунктов, находившемуся под контролем украинских нацистов, и принял решение сходу начать атаку, в результате чего не ждавшие нападения националисты понесли существенные потери в живой силе и были вынуждены отступить в сторону населенного пункта, оставив свои позиции.

«Освобождая населенный пункт от радикально настроенных боевиков, рота под командованием Артема Фокина в течение восьми часов вела ожесточенные бои с отчаянно сопротивляющимися националистами», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе боев населенный пункт был полностью освобожден от вооруженных формирований противника, и во время дальнейшего продвижения вглубь обороны украинских нацистов рота под командованием Фокина освободила от киевских боевиков еще четыре населенных пункта.

«Всего с начала специальной военной операции ротой старшего лейтенанта Артема Фокина было уничтожено до 15 единиц бронированной техники, до семи танков и более 100 националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира отделения, сержанта Владислава Пенкина в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

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