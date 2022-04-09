Лондон, 9 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Британии ограничили продажу растительного масла в сети супермаркетов Waitrose. Теперь можно покупать не более 2-х бутылок в одни руки, передает 9 апреля Daily Mail.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Растительное масло

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Это связано с дефицитом продукта на фоне ситуации на Украине.

Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils на прошлой неделе предупредил, что запасов подсолнечного масла в стране осталось всего на несколько недель.

Некоторые предприятия стали искать замену.