В Британии ограничили продажу растительного масла
Лондон, 9 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Британии ограничили продажу растительного масла в сети супермаркетов Waitrose. Теперь можно покупать не более 2-х бутылок в одни руки, передает 9 апреля Daily Mail.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Растительное масло
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Это связано с дефицитом продукта на фоне ситуации на Украине.
Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils на прошлой неделе предупредил, что запасов подсолнечного масла в стране осталось всего на несколько недель.
Некоторые предприятия стали искать замену.