Париж, 9 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. США помешали России и Европе реализовать проект объединения в конфедерацию, заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур 8 апреля в беседе с журналом Point.

Thesupermat Эрик Земмур

По его словам, 21-й французский лидер Франсуа Миттеран, возглавлявший республику с 1981 по 1995 годы, предлагал создать европейскую конфедерацию, в которую якобы могла войти Россия. Кроме того, Земмур отметил, что подобные шаги пытался реализовать и 22-й президент Франции Жак Ширак, но его планы тоже потерпели наудачу из-за вмешательства США

Кандидат в главы республики также напомнил о словах первого французского лидера и основателя Пятой республики Шарля де Голля, который подчеркивал, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран постоянно отдавили предпочтение атлантическому союзу, а не объединению «от Атлантики до Урала».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля бывший глава Белого дома Билл Клинтон рассказал, что предлагал российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину членство России в НАТО.

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