Салехард, , 08:57 — REGNUM На Ямале до конца 2022 года в магазины поступит четыре тонны местной форели. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Форель ямальского посола Пресс-служба губернатора ЯНАО

Собский рыбоводный завод стал первым на Ямале, выращивающим товарную радужную форель. Уже есть договорённости о реализации деликатесной рыбы от охлажденной до консервированной с магазинами, «Салехардским комбинатом» и рыболовецкой артелью «Орион».

В бассейнах завода находится порядка 25 тысяч особей радужной форели разных возрастов. Самым старшим – год, вес одного экземпляра достигает 800 грамм, младшим, весом до 70 грамм, — пять месяцев.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заинтересовано в продвижении продукции аквакультуры в регионе, понимая её значимость в северных условиях, и содействует в ее развитии путём предоставления государственной поддержки», – пояснил начальник отдела организации и регулирования рыболовства окружного департамента АПК Дмитрий Коробейников.

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с 2022 года в регионе реализуется новый механизм господдержки рыбоводной отрасли, который направлен на стимулирование производства и реализации рыбной продукции глубокой переработки именно на территории округа, что снизит зависимость от импорта.