Москва, , 08:55 — REGNUM О героических действиях командира взвода, лейтенанта Никиты Югансона в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины рассказали 9 апреля в Минобороны России.

Командир взвода, лейтенант Никита Югансон Минобороны РФ

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Уточняется, что группа лейтенанта, выполняя специальные задачи, организовала засаду на дороге между двумя соседними населенными пунктами, находившимися под контролем украинских нацистов.

«В результате грамотно спланированной засаде российскими военнослужащими был задержан автомобиль с корректировщиками артиллерийского огня из числа украинских националистов. В ходе досмотра у задержанных были изъяты сотовые телефоны с программами для корректировки, а сами пленные переданы в вышестоящий штаб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что через несколько дней во время разведывательно-поисковых группа Югансона обнаружила подготовленную огневую позицию киевских боевиков для развертывания миномётной батареи, после чего лейтенант решил замаскировать группу и вести наблюдение, а в момент развертывании батареи противником передал точные координаты вражеских позиций для огневого поражения.

«Благодаря высокому уровню тактической выучки лейтенанта Никиты Югансона и умелым действиям группы артиллерийское подразделение украинских националистов было уничтожено, не произведя ни одного выстрела по позициям российских батальонно-тактических групп», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине — результат нежелания Киева остановить геноцид через выполнение международных обязательств.