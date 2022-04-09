Вашингтон, 9 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Украина была переполнена западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

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«Страны-члены НАТО начали военное освоение Украины. Она была переполнена западным вооружением, в то время как Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие», — отметил он в интервью Newsweek.

«Смерть» Минских договоренностей стала результатом «националистического безумия киевского режима», добавил он. Цель спецоперации РФ на Украине — денацификация и демилитаризация для снижения военных угроз со стороны стран Запада, отметил Антонов.

Спецоперация на Украине — результат нежелания Киева остановить геноцид через выполнение международных обязательств, подчеркнул он.