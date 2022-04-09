Каа-Хемский район, Тыва, 9 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Каа-хемском районе Тувы организованы поисковые работы после провала под лёд шестилетнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ледовые заторы

По данным ведомства, 7 апреля во время игры на льду реки Малый Енисей возле посёлка Усть-Ужеп под лёд провалилась девочка.

На месте в настоящее время работают спасатели и инспекторы ГИМС. Поиски продолжаются вниз по течению реки.

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