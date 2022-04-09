Москва, , 08:44 — REGNUM Международные организации и СМИ так называемого «цивилизованного мира» занимаются ангажированным и однобоким освещением событий на Украине. Об этом 8 апреля вечером заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В очередной раз обращаем внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине со стороны международных организаций, а также СМИ так называемого «цивилизованного мира», — сказал он.

При этом начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил, что на Западе раздувается истерика вокруг явно сфабрикованных Киевом событий в Буче и в то время ведется полное замалчивание конкретных свидетельств освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах украинских неонацистов.

«Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России», — подчеркнул Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что обмен военнопленными, который был запланирован на 8 апреля, не состоялся по вине киевского режима.