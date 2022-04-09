Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Екатеринбург и природный парк «Оленьи ручьи» свяжет рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Об этом сообщает Свердловская железная дорога.

Железная дорога

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Транспорт будет курсировать с 1 мая по 30 сентября с остановками в Бажуково и Дружинино и Бажуково. Время пути от Екатеринбурга до Бажуково по плану составит 2 часа 37 минут.

«Оленьи ручьи» являются государственным учреждением. Парк находится в Нижнесергинском районе и был открыт в 1999 году. Его площадь составляет 127 квадратных километров. Здесь находятся более 20 памятников природы. А для посетителей создано пять пешеходных маршрутов протяженностью от четырёх до восемнадцати километров.