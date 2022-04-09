Москва, , 08:41 — REGNUM Возможное эмбарго на поставку российских энергоресурсов не станет критичным для российской экономики, передает Reuters.

Энергоресурсы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Издание отмечает, что РФ может без потерь для себя сократить свой экспорт нефти на треть. Кроме того, в случае введения ограничений цены на углеводороды вырастут еще сильнее.

Помимо прочего, в распоряжении у России по-прежнему около $160 млрд незамороженных резервов, а также $50 млрд бюджетных сбережений.

Использование этих средств даст Москве время, которое можно будет использовать на экспорт своих энергоносителей другим покупателям, таким как Китай и Индия, омечает издание.