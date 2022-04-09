Партизанский район, Красноярский край, 9 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Партизанском районе Красноярского края вынесли приговор 62-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на убийство общеопасным способом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 10 февраля 2021 года обвиняемый с бывшей сожительницей распивали спиртное в гараже у знакомой женщины. В ходе возлияний между собутыльниками возник конфликт на почве ревности.

«С целью причинения смерти 55-летней бывшей сожительнице злоумышленник облил ее спиртом и поджёг спичками, после чего скрылся с места происшествия», — отметили в управлении.

Однако хозяйке дома удалось потушить горевшую на женщине одежду, после чего она вызвала скорую. Благодаря этому потерпевшая выжила.

В ходе следствия мужчина заявил, что одежда на женщине загорелась из-за её собственной неосторожности. Однако следователям удалось собрать доказательства его виновности. В итоге суд приговорил обвиняемого к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.