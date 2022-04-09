Симферополь, , 08:37 — REGNUM Юрий Гемпель — глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма — заявил, что последние заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о русских говорят о том, что в украинский дипкорпус проник нацизм.

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Посол Украины в Берлине в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их «врагами».

"Подобные заявления возмутительны. Нацизм проник в дипкорпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти», — сказал он РИА Новости.

Таким, как Мельник, — не место в дипломатии и цивилизованном обществе, добавил он.