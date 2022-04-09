Иркутск, 9 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Вскрытие рек в Иркутской области ожидается на 1−3 дня раньше средних многолетних сроков. Об этом сообщает гидрометцентр региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Ия, Белая, в третьей декаде апреля — рек Иркут, Китой, Ока, Уда, Бирюса, Лена на участке Качуг — Усть-Кут, в первой декаде мая вскроются реки Лена на участке Усть-Кут — Киренск, Киренга, Нижняя Тунгуска, в начале второй декады мая — река Витим.

Как сообщало ИА REGNUM, на основных водных артерияхАлтайского края отмечены ледовые явления — промоины, закраины, подвижки льда, средний, редкий, густой ледоход (активный ледоход отмечен, например, на реке Бия в районе города Бийска).

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