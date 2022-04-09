Тюмень, , 08:24 — REGNUM В Тюменской области сотрудники вневедомственной охраны присоединились к акции «Своих не бросаем» в поддержку личного состава, выполняющего служебно-боевые задачи в ходе специальной операции в ДНР, ЛНР и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

whatsapp image 20220407 at 112500 1 small pillarboxed Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.©

Бойцы групп задержания наклеили знаки Z на служебные автомобили, которые вышли на маршруты патрулирования улиц Тюмени, Тобольска, Ишима и других населённых пунктов области.

«Считаем своим долгом выразить поддержку своим боевым товарищам, которые сегодня на передовой выполняют задачи по защите мирных граждан братских Донецкой и Луганской Народных Республик», — отметил офицер территориального управления полковник Игорь Молчанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области регулярно проводятся мероприятия по поддержке спецоперации Вооружённых сил России на территории ДНР, ЛНР и Украины.

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