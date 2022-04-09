Токио, , 08:23 — REGNUM Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в связи с ужесточением санкций против России за проведение военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины заявила о планах отказаться от закупок российского угля ещё до завершения 2022 года. Об этом 9 апреля сообщает телеканал NHK.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Доля закупаемого в России угля в последние годы составляла порядка 7% от общего объёма этого топлива, используемого компанией на своих тепловых электростанциях. По утверждению Kyushu Electric Power, альтернативные поставщики уже найдены, и отказ от российских поставок на выработку электроэнергии никак не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида 8 апреля заявил о намерении правительства снижать объёмы импорта угля из России, доля которого в японском потреблении в 2021 году составляла около 11%, и со временем ввести полное эмбарго на его поставки.

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