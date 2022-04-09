Пекин, , 08:21 — REGNUM Китайский технологический гигант Lenovo Group представил инвестиционные планы, предусматривающие затраты в размере 100 млрд юаней ($15,7 млрд) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в течение ближайших пяти лет. Об этом пишет газета China Daily.

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Председатель и главный исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин рассказал, что в прошедшем финансовом году компании удалось добиться высоких результатов, несмотря на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и нехватку электронных компонентов. Он добавил, что в течение следующих пяти лет компания стремится расширить свои возможности за счёт повышения инвестиций во все циклы разработки.

Общие инвестиции в размере $15,7 млрд будут направлены на обновление актуальных продуктов компании, создание новых предприятий и фундаментальные исследования. Эти инвестиции должны помочь компании уровень прибыли, а также создать новые возможности для роста.

Китайская корпорация Lenovo является крупнейшим в мире производителем персональных компьютеров. Также компания производит смартфоны, оргтехнику и другие электронные устройства.

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