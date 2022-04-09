Москва, , 08:20 — REGNUM Военные ВСУ поблагодарили военнослужащих РФ, которые спасли их при крушении сбитого вертолета Ми-8, на котором планировалось эвакуировать руководителей неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мариуполя.

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«Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего… Не дали умереть», — отметил стрелок Иван Гавриленко в беседе с РИА Новости.

Борттехник капитан Дмитрий Бурлаков находился в тяжелом состоянии, но ему оказали помощь, в настоящий момент его состояние стабильное.

Ранее Бурлаков рассказал, что попытка эвакуации на вертолетах руководства полка «Азов» из Мариуполя провалилась, так как была плохо организована.

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