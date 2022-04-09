Одесса, Украина, , 08:15 — REGNUM Комендантский час будет введен на территории Одессы и Одесской области с 21:00 9 апреля по 06:00 11 апреля, сообщается в телеграм-канале городского совета Одессы.

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Согласно распоряжению военной областной администрации, в указанный период времени запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных удостоверений и разрешений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты по указанию властей Одесской области заминировали Хаджибейскую дамбу, чтобы позже уничтожить ее. Сооружение находится в 7 км от Одессы.

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