Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Президент США Джо Байден, который ранее забыл текст во время своего выступления и начал рассказывать о своем путешествии с председателем КНР Си Цзиньпином, не способен управлять страной. Такое мнение 8 апреля высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире американского телеканала Fox News.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Что он сказал? Этот парень управляет страной? Надеюсь, это ненадолго. Он не способен управлять страной», — сказал он.

При этом Такер призвал обратить внимание на реакцию на это стоявших рядом с американским лидером во время этого его выступления судью Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон и вице-президента страны Камиллу Харрис, первая из которых, по мнению телеведущего, выглядела в этот момент смущенной, а вторая — нет.

«Конечно, если нужно найти одно слово для Америки, это будет «17 000 миль путешествия с президента Си в Гималаях с йети», — сыронизировал Такер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден во время своего выступления забыл с чем он хотел сравнить Америку и её нацию и начал рассказывать, как вместе с лидером Китая Си Цзинпином «проехал 17 тысяч миль».