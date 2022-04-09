Вашингтон, 9 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, который ранее забыл текст во время своего выступления и начал рассказывать о своем путешествии с председателем КНР Си Цзиньпином, неспособен управлять страной. Такое мнение 8 апреля высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире американского телеканала Fox News.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Что он сказал? Этот парень управляет страной? Надеюсь, это ненадолго. Он неспособен управлять страной», — сказал он.

При этом Такер призвал обратить внимание на реакцию на это стоявших рядом с американским лидером во время этого его выступления судьи Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон и вице-президента страны Камиллы Харрис, первая из которых, по мнению телеведущего, выглядела в этот момент смущенной, а вторая — нет.

«Конечно, если нужно найти одно слово для Америки, это будет «17 000 миль путешествия с президентом Си в Гималаях с йети», — сыронизировал Такер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден во время своего выступления забыл, с чем он хотел сравнить Америку и её нацию, и начал рассказывать, как вместе с лидером Китая Си Цзинпином «проехал 17 тысяч миль».