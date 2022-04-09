Москва, 9 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. С 18 апреля 2022 года Банк России возобновит возможность для банков продавать наличную валюту жителям РФ, но только ту, которая поступила в кассы. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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Средства сверх лимита с валютных счетов граждане РФ в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях, напомнил регулятор.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля ЦБ РФ отменит обязательную комиссию в 12% за биржевые сделки с валютой.