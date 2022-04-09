Улан-Удэ, 9 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 135 055, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 70 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 73 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 131 278 человек. Число жертв COVID-19 достигло 2979, за минувшие сутки скончались двое больных.