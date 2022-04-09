Токио, 9 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Энергетическая компания Kyushu Electric Power (Япония) отказалась от закупки угля из РФ в этом году, передает NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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В прошлом финансовом году (завершился 31 марта 2021 г.) компания закупила в РФ 7% от общего объема угля, требуемого для работы электростанций. Компания не имеет долгосрочных контрактов с партнерами из РФ. Новых краткосрочных договоренностей после начала спецоперации на Украине компания достигнуть не успела.

Ранее The Mainichi писала, что власти Японии не станут вводить эмбарго на поставки угля из РФ в рамках ужесточения санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.