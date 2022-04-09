Эр-Рияд, , 07:57 — REGNUM Власти Саудовской Аравии решили вернуть своего посла Валида аль-Бухари в ливанскую столицу Бейрут на фоне улучшения дипломатических отношений с Ливаном, 8 апреля сообщил портал «Ан-Нашра».

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он был отозван в ноябре 2021 года после заявления ливанского министра информации Георга Кордахи, осудившего деятельность аравийской коалиции во главе с Эр-Риадом в Йемене. Саудовская Аравия отмечает, что правительство Ливана, в числе прочего, пообещало возобновить координацию в сфере безопасности с Эр-Риадом и членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Кроме того, ливанская сторона обязалась «отказаться от любой враждебной деятельности, подрывающей на безопасность братских арабских стран».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля власти Кувейта объявили о возвращении своего посла в Бейрут, который так же, как и аль-Бухари был отозван из Ливана после высказывания Кордахи.

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