Москва, , 07:56 — REGNUM Система тестирования на иммунитет привитых от коронавируса назальной вакциной уже существует, но для её применения нужно расширение инструкции. Такое заявление сде6лал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

Специалист пояснил, что разработчики вакцины из Центра Гамалеи взяли готовую тест-систему и адаптировали её под назальную вакцину. Условия проведения анализа таковы, что с помощью тестирования можно определить секреторные иммуноглобулины в слизистых.

Гинцбург уточнил, что тест-система не является разработкой Центра имени Гамалеи, она существует на рынке достаточно долгое время и её не нужно отдельно регистрировать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал, под каким названием, скорее всего, будет выпускаться назальная вакцина от коронавируса.

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