Москва, , 07:55 — REGNUM Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие» перенесли мероприятие на 2023 год. Об этом сообщается на странице фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

Фестиваль «Нашествие» Nashestvie.ru

"С сожалением сообщаем, что фестиваль НАШЕСТВИЕ перенесён на лето 2023 года», — заявили организаторы.

Причины переноса не уточняются. Отмечается, что приобретённые билеты останутся действительными на перенесённый фестиваль.

Планировалось, что фестиваль «Нашествие» пройдёт в конце июля 2022 года. В 2020 и 2021 году мероприятие отменялось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Нашествие» является одним из крупнейших музыкальных фестивалей России. Фестиваль проводился ежегодно с 1999 года. Максимальное число зрителей фестиваля (более 200 тысяч) пришлось на 2016 год.