Барнаул, 9 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Барнауле стартовал электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции восьмипролетного и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина. Как сообщает официальный сайт городской мэрии, начальная стоимость контракта на 2022−2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Алтайскому краю на 2022−2023 годы. Прием заявок продлится до 18 апреля.

Начало работ по реконструкции путепроводов запланировано на первую половину мая текущего года — после заключения соответствующего контракта.

В ходе реконструкции путепроводов будет выполнен большой комплекс работ. Сначала будут демонтированы существующие конструкции путепровода, далее подрядчик приступит выполнению основных строительно-монтажных работ и возведению нового моста. Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории. В течение 2022 года на указанные цели планируется направить более одного миллиарда рублей.

Согласно проекту, будут изменены схемы пролетных строений путепроводов и количество пролетов сооружений. Их число сократится. Это позволит обеспечить современные автомобильные нагрузки совместно с пропуском трамвайного движения.

До шести полос увеличится движение автотранспорта, сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары, обеспечивающие беспрепятственное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается также, что разработанный проект реконструкции соответствует всем современным нормам и ГОСТам. Запроектированные сооружения являются технологичными объектами, которые рассчитаны на 100 лет эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году в Барнауле выполнены работы на 23 участках дорог общей протяженностью более 25 км. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году выделено 907,2 млн рублей.