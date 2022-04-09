Веллингтон, 9 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8 531 случай локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

Уточняется, что из них 1 456 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения COVID-19. Остальных случая заражения зафиксировали во всех регионах Новой Зеландии. Также 26 носителей коронавируса выявили при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 635 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 18 находятся в отделениях интенсивной терапии. Также за минувшие сутки скончались еще 11 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 758 888 носителей SARS-CoV-2.