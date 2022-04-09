* запрещённая в России организация

Киев, , 07:49 — REGNUM Борттехник вертолета Ми-8 ВСУ капитан Дмитрий Бурлаков (пенный летчик, входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 был уже сбит к тому моменту) рассказал, что попытка эвакуации руководства неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мариуполя на вертолетах провалилась, так как была плохо организована.

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5 апреля Минобороны РФ сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах. Ми-8 направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Поступила команда вылететь из Днепропетровска в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 мин. лёта от линии разграничения», — отметил Бурлаков в рассказе для РИА Новости.

«Мы полетели на точку ожидания … и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь», — говорит он.

Далее в полёте экипаж получил сообщение о том, что был сбит Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения вертолета, к которому они летели, находилось в 4-х км глубже за линию разграничения.

«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — признался он.