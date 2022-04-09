Курган, 9 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Курганской области за неделю — с 25 марта и 1 апреля — подорожали овощи, сахар, гречневая крупа. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цитата из м/ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Борщевой набор

Стоимость репчатого лука за неделю взлетела на 21,6% и составила в среднем 47 рублей. Белокочанная капуста подорожала на 11,8% и стоит 91 рубль; свекла — на 7,4%, 50 рублей; сахар — на 5,4%, 92 рубля; маргарин - на 5,2%, 196 рублей; гречневая крупа - на 4,9%, 134 рубля.

Ранее Свердловскстат сообщал, что стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в среднем по Курганской области в конце февраля 2022 года составила 5229,63 рубля и по сравнению с январём подорожал на 1,7%.