Иркутск, , 07:44 — REGNUM В Приангарье участниками всероссийской акции по сдаче ЕГЭ стали 30 родителей учащихся школ Иркутского района. Как сообщает пресс-служба областного правительства, обстановка экзаменационного тестирования максимально была приближена к той, что будет на ЕГЭ для выпускников.

На экзамене Obraz.volgograd.ru

Участники писали сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. После завершения акции каждый получил сертификат с данными набранных баллов.

«Это прекрасная возможность примерить на себя роль наших детей, которым совсем скоро предстоит сдавать самые настоящие экзамены, прочувствовать их волнения. Уверена, после этого, пусть не совсем настоящего, но все же экзамена, вы поймете и сможете рассказать детям о том, что главное на ЕГЭ — это они сами, их вера в себя и в то, что годы учебы прошли не напрасно. Нет сомнений в том, что они докажут это на каждом экзамене», — подчеркнула зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году 649 тысяч выпускников школ зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена, всего же экзамены будут сдавать 737 тысяч человек.

Читайте также: В России в 2022 году ЕГЭ сдадут 737 тысяч человек