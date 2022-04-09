Тайбэй, , 07:38 — REGNUM Объем экспорта из Тайваня по итогам марта вырос за год на 21,3% и достиг рекордного уровня в $43,5 млрд, 8 апреля сообщило на своем сайте тайваньское министерство финансов.

Микросхема Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что экспортные показатели растут уже 21 месяц подряд, чему способствует повышенный спрос на полупроводники и другие комплектующие для электроники, выпускаемые на острове. По итогам марта экспорт такой продукции из Тайваня увеличился на 38,2% и составил $16,79 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января агентство Синьхуа распространило информацию о том, что тайваньская экономика Тайваня выросла на 6,28% в 2021 году с помощью сильного экспорта и инвестиций, достигнув самых высоких темпов развития за последнее десятилетие.

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