Вашингтон, , 07:37 — REGNUM В США призвали «все страны» прекратить импорт энергоресурсов из России. С таким заявлением выступила в конгрессе член палаты представителей США Марси Каптур.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Все страны должны поставить Украине необходимое ей вооружение и средства обороны. Все страны должны закручивать санкционные гайки туже и туже», — сказала она.

При этом американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что эмбарго на экспорт российской нефти приведёт к стремительному росту цен.

Топливо в США и так подорожало после ввода антироссийских санкций. Для борьбы с этим Байден решил задействовать нефтяные стратегические резервы США.