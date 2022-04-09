Москва, 9 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» стартует с космодрома Восточный 22 августа 2022 года. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО им. Лавочкина Александр Митькин на пресс-конференции в Москве.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

Митькин рассказал, что специалисты НПО им. Лавочкина — предприятия, разработавшего эту миссию — отправятся на космодром Восточный в июле 2022 года для завершения подготовки к запуску. Старт запланирован на 22 августа.

«Луна-25» станет первой отечественной миссией на Луну в постсоветский период. Предыдущая автоматическая миссия этой серии — «Луна-24» — была запущена в августе 1976 года.

Планируется, что спускаемый аппарат миссии «Луна-25» совершит посадку в районе южного полюса Луны. Он должен проработать на лунной поверхности не менее одного земного года.