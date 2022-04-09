Иркутск, , 07:29 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Анже». Он обвиняется о хищении денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Подробности 9 апреля сообщает телеграм-канал ведомства.

Мошенничество 50.мвд.рф

По версии следствия, с октября по декабрь 2019 года директор коммерческой организации в рамках исполнения государственного контракта на оказание услуг по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по программе переподготовки по профессиям предоставил в ОГКУ «Центр занятости населения Эхирит-Булагатского района» заведомо ложные сведения об обучения граждан без фактического его прохождения.

Таким образом, обвиняемый путем обмана похитил денежные средства из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации на общую сумму свыше 235 тыс. рублей.

Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. По ходатайству следствия на его имущество наложен арест. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкалье недавно был вынесен приговор по уголовному делу о хищении 13 млн рублей бюджетных средств в рамках реализации нацпроекта «Культура».

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