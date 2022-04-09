Донецк, , 07:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР снаряды калибра 122 мм. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

МГБ ДНР Mgbdnr.ru

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«06:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее киевские боевики произвели обстрел из артиллерии населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР из артиллерии – СЦКК