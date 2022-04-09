Тулуза, Франция, 9 апреля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Полиция задержала подозреваемого в нападении на кафедральный собор Сент-Этьен в центре французского города Тулуза, 8 апреля сообщило издание La Dépêche со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жеральда Дарманена.

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Ранее правоохранительные органы страны объявили, что разыскивают «заметно неуравновешенного» мужчину, который подозревается в том, что оставил в здании собора пакет, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в одной из церквей города Блуа в центральной части Франции был задержан мужчина, который был одет в традиционный берберский халат, и у которого нашли Коран и нож.